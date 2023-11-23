Вышла красочная короткометражка по The Legend of Zelda на Unreal Engine 5

Ютубер RwanLink опубликовал свою короткометражку по мотивам The Legend of Zelda: Ocarina of Time , созданную на движке Unreal Engine 5. На реализацию проекта энтузиаст потратил 4 месяца и более 600 часов.

Видео длится 16 минут, половину от которых занимает сюжетная составляющая. За это время зрители успевают познакомиться с Линком и встретить еще несколько хорошо знакомых персонажей. Вторая половина ролика посвящена пейзажам живописного мира игры.