Вышла красочная короткометражка по The Legend of Zelda на Unreal Engine 5
Ютубер RwanLink опубликовал свою короткометражку по мотивам The Legend of Zelda: Ocarina of Time , созданную на движке Unreal Engine 5. На реализацию проекта энтузиаст потратил 4 месяца и более 600 часов.
Видео длится 16 минут, половину от которых занимает сюжетная составляющая. За это время зрители успевают познакомиться с Линком и встретить еще несколько хорошо знакомых персонажей. Вторая половина ролика посвящена пейзажам живописного мира игры.
Стилистика любительского короткого метра чем-то напоминает проекты компании Studio Ghibli вроде «Унесенных призраками» и «Ходячего замка». Характерная дерганая и резкая анимация является не ошибкой энтузиаста, а фишкой оригинальной The Legend of Zelda: Ocarina of Time.