Файтинг Killer Instinct получит юбилейное издание и бесплатную базовую версию
Файтинг Killer Instinct вышел 10 лет назад, и в честь юбилея Iron Galaxy обещала выпустить специальное обновление. Команда рассказала, что оно уже проходит через финальное тестирование и раскрыла подробности о грядущих изменениях в изданиях игры.
С выходом обновления появятся две версии Killer Instinct на PC и Xbox: базовая версия (бесплатная) и юбилейное издание за 30 долларов. Первая включает одного бесплатного бойца с еженедельной ротацией, а также одиночный, локальный и рейтинговый режимы. В состав Killer Instinct Anniversary Edition вошли 29 бойцов и весь доступный премиум-контент.
Killer Instinct Definitive Edition в свою очередь будет удалена из магазинов, а её обладатели получат бесплатное обновление до юбилейного издания. То же самое касается и текущих обладателей Steam-версии Killer Instinct.
Iron Galaxy пока не раскрывает дату выхода юбилейного обновления, но обещает не затягивать с этим. Апдейт, напомним, принесёт с собой обновление баланса, улучшение системы подбора игроков, поддержку 4K-разренеия для Xbox Series и многое другое.