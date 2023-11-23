Файтинг Killer Instinct получит юбилейное издание

Файтинг Killer Instinct вышел 10 лет назад, и в честь юбилея Iron Galaxy обещала выпустить специальное обновление. Команда рассказала, что оно уже проходит через финальное тестирование и раскрыла подробности о грядущих изменениях в изданиях игры.

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С выходом обновления появятся две версии Killer Instinct на PC и Xbox: базовая версия (бесплатная) и юбилейное издание за 30 долларов. Первая включает одного бесплатного бойца с еженедельной ротацией, а также одиночный, локальный и рейтинговый режимы. В состав Killer Instinct Anniversary Edition вошли 29 бойцов и весь доступный премиум-контент.

Killer Instinct Definitive Edition в свою очередь будет удалена из магазинов, а её обладатели получат бесплатное обновление до юбилейного издания. То же самое касается и текущих обладателей Steam-версии Killer Instinct.