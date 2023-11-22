Появились первые подробности новой Call of Duty про войну в Персидском заливе
Авторитетный инсайдер Том Хендерсон поделился первыми подробностями новой части популярной франшизы Call of Duty, которая выйдет осенью 2024 года.
Игра получит заголовок Black Ops Gulf War, местом действия станет война в Персидском заливе, произошедшая в 90-х годах 20 века, а основную роль в сюжете займут агенты ЦРУ, борющиеся с режимом Саддама Хусейна в Ираке.
Другие инсайдеры также говорят, что новая Call of Duty предложит игрокам больше бонусов за предзаказ. Например, доступ к зомби-режиму собираются открыть за пару недель до релиза, а не за одну.
Кроме того, все идет к тому, что Black Ops: Gulf War станет первой игрой в серии Call of Duty, разработка которой длилась четыре года.