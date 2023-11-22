Появились первые подробности новой Call of Duty про войну в Персидском заливе

Авторитетный инсайдер Том Хендерсон поделился первыми подробностями новой части популярной франшизы Call of Duty, которая выйдет осенью 2024 года.

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Игра получит заголовок Black Ops Gulf War, местом действия станет война в Персидском заливе, произошедшая в 90-х годах 20 века, а основную роль в сюжете займут агенты ЦРУ, борющиеся с режимом Саддама Хусейна в Ираке.

Другие инсайдеры также говорят, что новая Call of Duty предложит игрокам больше бонусов за предзаказ. Например, доступ к зомби-режиму собираются открыть за пару недель до релиза, а не за одну.