Сценарист Left 4 Dead рассказал про первый кошмарный тест игры

Сценарист Чет Фалисек, который в прошлом работал над Left 4 Dead и другими играми Valve, рассказал о проблемах оригинала в период его сознания.

© Valve

По словам автора, он попал на позицию одного из руководителей игры практически случайно — это получилось из-за особой организации самой Valve, где люди могли переходить к проектам, которые казались им наиболее интересными.

Изначально L4D представляла шутер с фокусом на PvP, где четыре выживших сражались с четырьмя заражёнными. Но проблема заключалась в том, что прототипы игры не работали надлежащим образом.

Оригинальный тест и вовсе обернулся катастрофой — к примеру, у новинки не работала система подбора игроков, что вызвало негативную реакцию у Гейба Ньюэлла. Тот тогда на полном серьёзе спросил:

Почему бы мне просто не поиграть в Counter-Strike? Она то работает.

Фалисек изначально подумал, что руководитель шутит — но не тут-то было. Ньюэлл усадил рядом с собой автора и заставил его смотреть за процессом своей игры. И тогда Фалисеку и вправду пришлось искать ответ на вопрос своего начальника.

Другой глобальной проблемой стало то, что изначальный концепт тоже не работал «как надо». В частности, это касалось проблем с балансом, когда опытный игрок в роли заражённого мог попросту испортить матч всем остальным.

Первый тест оказался таким провалом, что он заставил автора пересмотреть свой взгляд на всю структуру L4D с упором на PvP. В итоге в новой версии у игрока-одиночки попросту не оставалось шансов на выживание.

Эта идея нравилась не всем. Один из аниматоров Valve предлагал добавить QTE или что-то подобное в качестве «последней» меры побега от атаки Охотника, который легко устранял одиноких игроков. Но Фалисек отказался включать подобные элементы и настоял на своих идеях.

Заодно автор упомянул, что чаще всего пользователи предпочитали в игре кооперативный режим, а не PvP — хотя его тоже добавили в шутер.