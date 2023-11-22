Продюсер Little Nightmares 3 рассказала новые подробности об игре

Продюсер Little Nightmares 3 Корали Фениелло в свежем ролике по игре ответила на некоторые вопросы о грядущей кооперативной новинке — и заодно поблагодарила игроков за тёплый приём анонса триквела.

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Третья часть расскажет новую историю в том же мире, но фанаты смогут найти отсылки и секреты, которые свяжут сюжет с предыдущими частями.

В процессе прохождения игрокам предстоит преодолеть Спираль — скопление жутких мест, где в каждой главе представлены уникальные враги, угрозы и атмосфера.

Первой частью Спирали будет Некрополь, который уже показывали в трейлерах — место, которое поднялось из песков пустыни, своеобразный город-призрак.

На улицах Некрополя пользователям предстоит скрываться от огромной Ужасной Детки — новой героини серии, которая преследует персонажей.

Проходить новинку, как было известно, можно и в кооперативе — а функция Friends Pass позволит это сделать даже в том случае, если у друга не будет своей копии. При необходимости в геймплее можно, кстати, подозвать персонажа — как в предыдущих частях.

Пользователи будут управлять новыми героями по прозвищу Малой и Одна — у них есть свои особые умения, которые нужно применять для решения загадок.