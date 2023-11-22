Подсчитано, сколько денег у главы и основателя Nvidia

В 2023 году личное состояние Дженсена Хуана, основателя и главы компании NVIDIA, значительно возросло, достигнув почти $44 млрд.

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Это существенное увеличение связано с ростом стоимости акций компании, особенно благодаря развитию искусственного интеллекта и связанных с ним технологий.

В начале 2023 года состояние Хуана оценивалось примерно в $14 млрд, что делает его текущий финансовый успех еще более впечатляющим.

NVIDIA, известная своими высококачественными графическими картами, в последнее время сосредоточилась на разработке ИИ и соответствующего оборудования.