Подсчитано, сколько денег у главы и основателя Nvidia

Сколько денег у главы и основателя NVIDIA
В 2023 году личное состояние Дженсена Хуана, основателя и главы компании NVIDIA, значительно возросло, достигнув почти $44 млрд.
Это существенное увеличение связано с ростом стоимости акций компании, особенно благодаря развитию искусственного интеллекта и связанных с ним технологий.
В начале 2023 года состояние Хуана оценивалось примерно в $14 млрд, что делает его текущий финансовый успех еще более впечатляющим.
NVIDIA, известная своими высококачественными графическими картами, в последнее время сосредоточилась на разработке ИИ и соответствующего оборудования.
Это привело к значительному увеличению доходов компании, особенно в сегменте центров обработки данных, что способствовало росту стоимости акций. Во II квартале этого года NVIDIA зафиксировала рекордный доход в размере более $13 млрд, превзойдя предыдущий рекорд в $8 млрд.