Разработчик добавил в игру секс с листьями по просьбе игрока

Для независимого разработчика очень важно прислушиваться к нуждам своей аудитории. Так, студия Unbound Creations оперативно отреагировала на первый отрицательный отзыв, в котором пользователь жаловался, что в комичном симуляторе дворника с листодувом «Leaf Blower Man» отсутствует секс с листьями.

Крик души был услышан, и игра получила дополнение 18+ «Sex the Leaves». Теперь «листья будут стонать, когда ты их сдуваешь», а в финале игры даже можно получить альтернативную концовку, в которой победит любовь.