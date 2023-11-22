Ремейк Prince of Persia прошел важный этап разработки

Ремейк Prince of Persia The Sands of Time прошёл важный этап разработки
Аккаунт Prince of Persia в cоциальной сети X в честь 20-летия с релиза Prince of Persia: The Sands of Time опубликовал небольшое сообщение о прогрессе создания Prince of Persia: The Sands of Time Remake.
Игрокам напомнили, что ремейком занимается команда из Ubisoft Montreal, которая завершила некий важный внутренний этап разработки. Деталей об этом этапе, правда, не раскрыли, добавив расплывчатую фразу о «прогрессе» производства.
Некоторые пользователи отнеслись к объявлению скептически, поскольку они сомневаются в успехе грядущей новинки — отдельные игроки при этом даже не уверены, что она вообще доберётся до релиза.
В мае стало известно, что ремейк опять находится на стадии проработки концепции — проект начали «перестраивать» после первых презентаций, которые собрали негативные оценки от фанатов.
При этом ремейк отсутствовал в планах релизов Ubisoft до апреля 2024 года, поэтому его дата выхода остаётся под вопросом. В самом ремейке авторы собираются сохранить ключевые элементы оригинала, включая акробатику, бои и головоломки.
Зато уже 18 января 2024 года состоится релиз Prince of Persia: The Lost Crown — новой игры по франшизе в «2D», где фанатов ждёт новая стилистика и герой. Сам создатель серии подобную новинку, кстати, оценил положительно.