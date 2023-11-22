Ремейк Prince of Persia прошел важный этап разработки

Аккаунт Prince of Persia в cоциальной сети X в честь 20-летия с релиза Prince of Persia: The Sands of Time опубликовал небольшое сообщение о прогрессе создания Prince of Persia: The Sands of Time Remake.

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Игрокам напомнили, что ремейком занимается команда из Ubisoft Montreal, которая завершила некий важный внутренний этап разработки. Деталей об этом этапе, правда, не раскрыли, добавив расплывчатую фразу о «прогрессе» производства.

Некоторые пользователи отнеслись к объявлению скептически, поскольку они сомневаются в успехе грядущей новинки — отдельные игроки при этом даже не уверены, что она вообще доберётся до релиза.

В мае стало известно, что ремейк опять находится на стадии проработки концепции — проект начали «перестраивать» после первых презентаций, которые собрали негативные оценки от фанатов.

При этом ремейк отсутствовал в планах релизов Ubisoft до апреля 2024 года, поэтому его дата выхода остаётся под вопросом. В самом ремейке авторы собираются сохранить ключевые элементы оригинала, включая акробатику, бои и головоломки.