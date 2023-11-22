Blizzard сделала Diablo 4 временно бесплатной в Steam

Blizzard запустила акцию с временно бесплатным доступом к Diablo IV в Steam — опробовать игру можно до 28 ноября. Стоит помнить, что прокачка персонажа в рамках акции ограничена 20 уровнем. А ещё игрокам предлагается полный доступ к кооперативу и кроссплею и возможность приобрести полную версию Diablo 4 по скидке в 40%.

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Diablo 4 официально не продаётся в российском регионе Steam, но местным игрокам могут помочь обходные пути: попробуйте перейти по адресу steam://install/2344520 (ввести в браузер) или на соответствующую страницу в SteamDB, где можно нажать на кнопку Install в правом верхнем углу.