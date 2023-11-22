Продажи PlayStation 5 в Европе выросли на 143%

На данный момент в Европе только одна консоль демонстрирует продолжающийся рост продаж, и это PS5. В прошлом месяце игровая консоль Sony продемонстрировала ещё более впечатляющие показатели.

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По данным Games Industry, продажи PlayStation 5 в октябре этого года выросли на ошеломляющие 143%, по сравнению с аналогичным периодам 2022 года. Конечно, отчасти это связано с тем, что в прошлом году у PS5 всё ещё были проблемы со складскими запасами, которые сейчас решены, но важно отметить, что даже тогда консоль продавалась невероятно хорошо.

Nintendo Switch, которой в марте 2024-го исполняется 7 лет, стала второй самой продаваемой системой на континенте в октябре. Однако продажи консоли упали на 20%. Xbox Series X/S, похоже, также испытывает трудности в Европе: продажи консоли снизились на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более того, похоже, что консоль Sony превосходит своего основного конкурента по продажам в соотношении 7 к 1 на многих рынках.