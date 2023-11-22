Nacon оценила релиз RoboCop: Rogue City

Компания Nacon сообщила, что RoboCop: Rogue City показала впечатляющие результаты. По словам издателя, шутер показал лучший старт в истории.

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Также стало известно, что за две недели с момента релиза в шутер сыграло более 435 тыс. человек, а количество игровых сессий превысило 2,7 млн.

RoboCop: Rogue City превзошла наши ожидания и достигла подлинного успеха у Nacon. Мы действительно гордимся тем, что смогли поработать со студией Teyon над этой игрой, созданной фанатами для фанатов.

RoboCop: Rogue City — шутер от первого лица, в котором геймеры должны играть за Робокопа, культового героя фильмов 1990-х.