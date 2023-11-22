В A Plague Tale: Requiem сыграло более 3 млн игроков

Focus Entertainment, издатель A Plague Tale: Requiem, объявил , что аудитория игры превысила 3 млн человек. Такого результата удалось достичь через 13 месяцев после выхода тайтла.

По словам Focus Entertainment, она возобновила сотрудничество со студией Asobo, разработавшей A Plague Tale: Innocence и Requiem. Компания и студия будут работать над «ещё одним интересным проектом». Возможно, речь про третью часть A Plague Tale. Или же про что-то другое.