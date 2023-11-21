На ПК можно бесплатно забрать Styx: Shards of Darkness — в игре есть кооператив

В магазине GOG началась бесплатная раздача Styx: Shards of Darkness , которая вышла в 2017 году и получила массу положительных отзывов как от критиков, так и от простых игроков. Акция продлится до 24 ноября.

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Геймплей проекта построен на скрытности, а еще в нем есть кооператив. В Styx: Shards of Darkness игроку предстоит взять на себя роль разумного гоблина, чтобы незаметно перемещаться по огромным локациям эльфийского города, тихо убивать стражников, красть их деньги, тратить ресурсы на крафт и прокачку персонажа.