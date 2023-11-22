В Башкирии ради спасения котенка отключили электричество
В Белорецке ради спасения котенка отключили электричество, а затем вновь включили.
Как сообщили в пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС, жалобно мяукающее животное, сидящее на электрическом столбе, обнаружила его хозяйка, местная жительница. Она сразу позвонила в экстренные службы.
На место прибыли спасатели Госкомитета РБ по ЧС и сотрудники БашРЭС. Специалисты отключили подачу электричества. Тем временем спасатели с помощью трехколенной лестницы спустили перепуганного котенка на землю. После удачной спасоперации подачу электричества возобновили.