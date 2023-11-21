К 17-летней Star Wars: Empire at War выпустили свежий патч

К стратегии семнадцатилетней давности Star Wars Empire at War выпустили свежий патч
Студия Petroglyph объявила о выходе свежего патча к фантастической стратегии в реальном времени Star Wars: Empire at War. Обновление правит ряд мелких ошибок, регулирует баланс игроков и оптимизирует производительность.
Наиболее важным новшеством становится то, что игра преобразована из 32-битной в 64-битную. Это устраняет ошибки, связанные с нехваткой памяти и сбоями. Помимо этого, разработчики устранили проблемы с рассинхронизацией мультиплеера и добавили многочисленные правки игрового процесса, в том числе скорректировали неправильное поведение юнитов.
Самым примечательным является то, что Star Wars Empire at War вышла 17 лет назад, в 2006 году. Её издателями выступили LucasArts, Lucasfilm и Disney. Игра по мотивам «Звёздных войн» была очень тепло принята игроками: в Steam она получает крайне положительные отзывы с 99% рекомендаций. И на данный момент в игре находится около двух тысяч игроков.