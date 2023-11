Свежие игры для Android и iOS

Рынок мобильных игр не дремлет даже тогда, когда на рынке консольных или компьютерных проектов наступает сравнительное затишье. Портал pocketgamer.com подготовил подборку свежих игр для Android и iOS.

Gubbins

Gubbins — маленькая головоломка в духе Scrabble, где игрокам необходимо собирать слова из букв при помощи очаровательных разноцветных гремлинов. Помимо интересной roguelike-составляющей, игра предлагает обаятельный визуальный дизайн и минималистическую типографию. А словами, которые вы составляете, можно делиться с друзьями в виде открыток.

Forza Customs

Forza Customs сочетает прокачку машин и головоломки три-в-ряд в довольно необычный гибрид. Игра позволяет кастомизировать большой парк автомобилей, смоделированных по образу и подобию своих реальных аналогов: от Ford до Porsche и Volkswage. Кроме того, разработчики обещают поддерживать разнообразие за счет регулярных обновлений с новыми наградами, дополнительными режимами игры и машинами.

Match Factory

Яркая трехмерная головоломка для iOS, где игроку нужно находить пары одинаковых предметов за отведенное время. Match Factory — это проверка на реакцию и зрительную память в милой обертке, но при этом она не слишком напрягает. Напротив, игра неплохо расслабляет и разрешает пропускать особо сложные задачки, если игрок совсем уж застрял.

Captain Tsubasa: Ace

Captain Tsubasa: Ace — футбольная игра по мотивам знаменитого спортивного аниме Captain Tsubasa, которая недавно вышла в открытое бета-тестирование. На данный момент она предлагает два режима: Dream League, где игрок может тщательно спланировать стратегические формации на поле, и Ace Duel — для тех, кто хочет проверить свои навыки в реальном времени. Captain Tsubasa: Ace позволит фанатам пережить самые знаковы моменты франшизы и собрать собственную команду из популярных игроков.

Jorel’s Brother and the Most Important Game of the Galaxy

Милейший рисованный point-and-click квест по мотивам бразильского мультфильма Jorel’s Brother порадует знакомыми персонажами, юмором в духе оригинального шоу и очаровательной рисовкой. Кроме того, разработчики припасли множество мини-игр для дополнительного погружения в мир мультика.