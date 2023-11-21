Okko покажет турнир BLAST Premier: Fall Final 2023 по Counter-Strike 2

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о проведении трансляции турнира BLAST Premier: Fall Final 2023 по Counter-Strike 2. Все матчи чемпионата можно будет посмотреть бесплатно, войдя в свой аккаунт.

Пользователям будут доступны несколько потоков одновременно с выбором звуковых дорожек и возможностью переходить на конкретный матч или момент трансляции. Зрителей также ждут ролики о командах, нарезки лучших моментов поединков и различные передачи о турнире.