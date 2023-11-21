Глава Epic Games хотел подать в суд на PlayStation

В ходе продолжающегося антимонопольного процесса Epic Games против Google выяснилась интересная деталь. Тим Суини, глава Epic Games, собирался подать в суд на Sony ради кроссплея в Fortnite с консолями PlayStation.

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Японская корпорация всё же уступила и разрешила кроссплей на своих консолях. Однако в 2018 году Суини отправил письмо тогдашнему генеральному директору Sony, где намекнул, что добьётся кроссплея в Fortnite любыми методами.

«Пожалуйста, внесите ясность, что Epic сможет обеспечить полную совместимость между всеми платформами в Fortnite своевременно в будущем… Мы готовы следовать этому курсу со всеми доступными ресурсами, куда бы он нас ни привёл и как бы долго это ни продолжалось», — заявил Суини в письме.

Суини в суде объяснил, что письмом хотел показать серьёзность намерений. В том числе компания бы не побрезговала судебным процессом, если бы «это потребовалось». Глава Epic Games отметил, что сейчас отношения с Sony стали гораздо теснее. Например, корпорация стала акционером Epic Games, а Sony Music стала партнёром мероприятий в Fortnite.