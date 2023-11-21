Стала известна точная дата выхода шутера The Day Before в России

Российские разработчики из студии Fntastic рассказали, когда состоится точная дата релиза шутера The Day Before. Проект от якутских авторов поступит в продажу в раннем доступе Steam уже 7 декабря в 21:00 по московскому времени. Дату выхода в других регионах авторы также показали на специальном изображении.