Во что поиграть на ПК: новинки декабря 2023

The Day Before, виновница одного из крупнейших скандалов 2023 года, тоже получила финальную дату релиза. Несмотря на удаление из Steam, обвинения в ложном маркетинге и плагиате, проект все же вернулся на площадку, где выйдет в ранний доступ. Сами разработчики называют The Day Before пост-апокалиптической ММО: игрокам предстоит выживать, собирать ресурсы, отбиваться от зомби и восстанавливать жизнь на руинах цивилизации.