Во что поиграть на ПК: новинки декабря 2023

Rogue Trader — новая RPG от студии Owlcat Games, которая известна фанатам жанра по серии Pathfinder. Однако на этот раз команда займется работой в непривычном сеттинге: а именно, Warhammer 40,000. Игрокам предстоит стать вольными торговцами, которые изучают опасную систему на краю Империума в поисках приключений. Rogue Trader обещает стать не менее амбициозной, чем предыдущие проекты студии — поклонникам творчества Owlcat не стоит проходить мимо.