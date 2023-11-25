Во что поиграть на ПК: новинки декабря 2023

Предновогодний период не сулит ничего слишком громкого в плане игровых релизов, но это не значит, что не стоит ждать совсем ничего интересного. Мы собрали календарь самых примечательных релизов на декабрь 2023.
1 декабря — SteamWorld Build
После платформера и тактической стратегии серия SteamWorld вновь собирается примерить новый жанр — на этот раз градостроительную стратегию. В SteamWorld Build игроку предстоит создать процветающую колонию на пустынной планете и выяснить, что же скрывается глубоко в недрах заброшенной шахты.
5 декабря — Disney Dreamlight Valley
Из раннего доступа наконец выйдет Disney Dreamlight Valley: симулятор жизни, где можно проводить время со знаменитыми героями мультфильмов Disney. В день релиза же выйдет первое платное дополнение для игры — оно запустит новый сюжет, где фигурирует Джафар из «Аладдина». Кроме того, полная версия Disney Dreamlight Valley получит поддержку многопользовательской игры.
7 декабря — Warhammer 40,000: Rogue Trader
Rogue Trader — новая RPG от студии Owlcat Games, которая известна фанатам жанра по серии Pathfinder. Однако на этот раз команда займется работой в непривычном сеттинге: а именно, Warhammer 40,000. Игрокам предстоит стать вольными торговцами, которые изучают опасную систему на краю Империума в поисках приключений. Rogue Trader обещает стать не менее амбициозной, чем предыдущие проекты студии — поклонникам творчества Owlcat не стоит проходить мимо.
7 декабря — Avatar: Frontiers of Pandora
Долгострой Ubisoft по мотивам «Аватара» Джеймса Кэмерона наконец доберется до релиза. Avatar: Frontiers of Pandora расскажет оригинальную историю в знакомом мире, и, если верить ранним отзывам журналистов, игра сильно напоминает Far Cry. Открытый мир, сочетание скрытности и перестрелок, свобода перемещения — отдельно критики похвалили графику, благодаря которой природа Пандоры выглядит волшебно.
7 декабря — The Day Before
The Day Before, виновница одного из крупнейших скандалов 2023 года, тоже получила финальную дату релиза. Несмотря на удаление из Steam, обвинения в ложном маркетинге и плагиате, проект все же вернулся на площадку, где выйдет в ранний доступ. Сами разработчики называют The Day Before пост-апокалиптической ММО: игрокам предстоит выживать, собирать ресурсы, отбиваться от зомби и восстанавливать жизнь на руинах цивилизации.
14 декабря — Granblue Fantasy Versus: Rising
Файтинг Granblue Fantasy Versus 2020 года получил хорошие оценки прессы и игроков, но довольно быстро потерял онлайн из-за плохого сетевого кода. Однако теперь игра получит второй шанс благодаря сиквелу Rising: новые механики, новые персонажи, rollback-неткод, кроссплей между ПК и консолями — все, что нужно для стабильного сообщества.
14 декабря — House Flipper 2
Наконец, House Flipper 2 вряд ли нуждается в представлении: один из главных казуальных хитов Steam получит сиквел, сделанный по принципу «все то же самое, но больше и лучше». Новые дизайны домов, новые инструменты для ремонта и возможности реновации — готовьтесь провести за отделкой жилищ еще сотни часов свободного времени.