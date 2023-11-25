Во что поиграть на ПК: новинки декабря 2023

Предновогодний период не сулит ничего слишком громкого в плане игровых релизов, но это не значит, что не стоит ждать совсем ничего интересного. Мы собрали календарь самых примечательных релизов на декабрь 2023.

Во что поиграть на ПК: новинки декабря 2023
© Steam

1 декабря — SteamWorld Build

5 декабря — Disney Dreamlight Valley

7 декабря — Warhammer 40,000: Rogue Trader

7 декабря — Avatar: Frontiers of Pandora

7 декабря — The Day Before

14 декабря — Granblue Fantasy Versus: Rising

14 декабря — House Flipper 2

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