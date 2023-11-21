PlayStation выпустила загадочный тизер

Компания PlayStation заинтриговала своих фанатов странным сообщением. В японских соцсетях игрового гиганта появился загадочный пост: минималистичная картинка с черным фоном и датой.

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Пользователи тут же бросились в поиски глубинного смысла и многочисленные спекуляции о том, что же за игру с ними затеяла корпорация.

Соцсети

Многие сходятся на том, что 23 ноября PlayStation сделает анонс, который сотрясет игровую индустрию.