PlayStation выпустила загадочный тизер — что это означает?
Компания PlayStation заинтриговала своих фанатов странным сообщением. В японских соцсетях игрового гиганта появился загадочный пост: минималистичная картинка с черным фоном и датой.
Пользователи тут же бросились в поиски глубинного смысла и многочисленные спекуляции о том, что же за игру с ними затеяла корпорация.
Соцсети
Многие сходятся на том, что 23 ноября PlayStation сделает анонс, который сотрясет игровую индустрию.
Дело в том, что компания держит свои планы на 2024 год в строжайшем секрете. А недовольство фанатов растет с каждым днем, поскольку люди хотят консольных новинок.