Две части «Ведьмака» адаптировали под ARM-процессоры Apple

В играх «Ведьмак» и «Ведьмак 2: Убийцы королей» появилась нативная поддержка процессоров Apple М1 и М2, а также операционной системы macOS 13 Ventura. Об этом разработчики из польской компании CD Projekt RED сообщили в официальном аккаунте игры The Witcher в X (Twitter).

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Новые версии обеих игр уже доступны для скачивания в App Store, Steam и GOG.

Вместе с добавлением поддержки новой macOS и чипов, CD Projekt RED разработчики убрали из игр «Ведьмак» и «Ведьмак 2» возможность их запуска на OS X 10.7.5, OS X 10.8.2 и macOS 10.15. То есть для запуска актуальных версий этих проектов геймерам понадобится компьютер с macOS 11.0 и новее.

Для сохранения доступа к играм на старых компьютерах разработчики рекомендуют отключить автообновление в перечисленных магазинах. Впрочем, даже если этого не сделать, как минимум пользователи GOG смогут в любое время понизить версию «Ведьмак» и «Ведьмак 2» до нужной.