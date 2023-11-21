Bethesda выпустила первый крупный патч для Starfield

Первый крупный патч для Starfield покинул бета-версию и стал доступен всем пользователям на PC и Xbox Series. Он включает поддержку технологии Nvidia DLSS с генерацией кадров, дополнительные настройки для дисплеев и HDR-мониторов и различные улучшения, связанные с оптимизацией и памятью.

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Кроме того, теперь в Starfield есть возможность сразу съедать найденные еду и напитки, не добавляя их в инвентарь. А ещё команда Bethesda реализовала множество исправлений, связанных с геймплеем и заданиями. Теперь игровой процесс должен стать более плавным и щадящим (да, NPC больше не разгуливают голышом и имеют нормальные глаза). Полный патчноут можно найти на официальном сайте.

В Bethesda поблагодарили фанатов за участие в бета-тесте патча и пообещали продолжать улучшать Starfield в будущем.