Глава Larian не думал, что Baldur's Gate 3 заберет «Игру года» на Golden Joystick Awards

В недавнем интервью глава Larian Studios Свен Винке прокомментировал оглушительный успех тайтла. По словам Винке, он думал, что Baldur's Gate 3 не соберёт так много наград. А «Игра года», думал Винке", достанется Alan Wake 2 или The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.