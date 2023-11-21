В Dota 2 вышел патч 7.34e с обновленными характеристиками персонажей

В ночь с 20 на 21 ноября компания Valve выпустила обещанное обновление баланса для Dota 2. Патч 7.34e стал первым апдейтом после завершения чемпионата мира The International 2023.

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Как и ожидалось, разработчики не стали сильно менять игровой процесс, обновив лишь характеристики конкретных персонажей. Сильнее всего пострадали самые популярные герои прошедшего чемпионата мира: Spirit Breaker, Chaos Knight, Treant Protector, Kunkka и Bristleback теперь дольше перезаряжают свои способности и наносят меньше урона, чем раньше.