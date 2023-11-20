Авторы Dave the Diver показали игровой процесс зомби-боевика Nakwon: Last Paradise

Студия Mintrocket, ставшая известной после выхода водолазного приключения Dave the Diver, не так давно анонсировала свой новый проект. А теперь показала игровой процесс будущего онлайнового зомби-боевика Nakwon: Last Paradise.

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Действие Nakwon разворачивается в Сеуле, охваченном зомби-эпидемией. Игрокам выпадет роль обычного выжившего, который должен полагаться исключительно на свои чувства и опыт, чтобы противостоять не только живым мертвецам, но и другим выжившим.

Нам предстоит обыскивать территории ради полезных трофеев, полагаться на скрытность, чтобы не привлечь выстрелами всех окрестных зомби, и выполнять миссии, чтобы заработать деньги на жильё, еду и экипировку.