Ubisoft все еще уверена в текущей дате релиза Skull & Bones

Бывший управляющий директор Ubisoft Singapore Дэррил Лонг подтвердил, что студия намерена выпустить многострадальную Skull & Bones в период между январём и мартом 2024 года.

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Об этом Лонг упомянул в рамках переезда в офис Ubisoft Toronto, где он тоже занял должность управляющего директора. Его прошлое место получит Жан-Франсуа Валле, который со следующего года будет следить за студиями компании в Индии, Сингапуре, Вьетнаме и на Филиппинах.

В Ubisoft Singapore Лонг появился три года назад, ему нужно было разобраться с «токсичной» атмосферой подразделения.

Игру создают для PS5, Xbox Series и PC. В прошлом пиратский экшен несколько раз переносили, а в сентябре стало известно, что новинка лишилась уже третьего креативного директора. В июле инсайдер Том Хендерсон сообщал, что многие тестеры уже попросту отказывались играть в Skull & Bones из-за её проблем.