Ubisoft все еще уверена в текущей дате релиза Skull & Bones

Ubisoft всё ещё уверена в текущей дате релиза Skull & Bones
Бывший управляющий директор Ubisoft Singapore Дэррил Лонг подтвердил, что студия намерена выпустить многострадальную Skull & Bones в период между январём и мартом 2024 года.
Об этом Лонг упомянул в рамках переезда в офис Ubisoft Toronto, где он тоже занял должность управляющего директора. Его прошлое место получит Жан-Франсуа Валле, который со следующего года будет следить за студиями компании в Индии, Сингапуре, Вьетнаме и на Филиппинах.
В Ubisoft Singapore Лонг появился три года назад, ему нужно было разобраться с «токсичной» атмосферой подразделения.
Игру создают для PS5, Xbox Series и PC. В прошлом пиратский экшен несколько раз переносили, а в сентябре стало известно, что новинка лишилась уже третьего креативного директора. В июле инсайдер Том Хендерсон сообщал, что многие тестеры уже попросту отказывались играть в Skull & Bones из-за её проблем.
Кстати, тот же Хендерсон подтверждал слухи о создании ремейка Assassin’s Creed IV: Black Flag.