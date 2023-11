Infinity Ward открыла новую студию

Infinity Ward основали в 2002 году, а с 2003 года она находится под крылом Activision. Её сотрудники приложили руку к Call of Duty 2, Call of Duty 4: Modern Warfare, Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Modern Warfare 3, Call of Duty: Ghosts, Call of Duty: Infinite Warfare, Call of Duty: Modern Warfare (2019), Call of Duty: Modern Warfare II (2022), новой Call of Duty 3 и некоторым другим играм серии.