Infinity Ward открыла новую студию и ищет свежую кровь в команду Call of Duty
Infinity Ward, одна из студий-разработчиков игр серии Call of Duty, открыла новую «дочку» в Остине, штате Техас. В команду уже ищут новых специалистов на различные должности, связанные в том числе с пользовательским интерфейсом и дизайном.
Infinity Ward Austin будет работать над новым и инновационным игровым опытом для Call of Duty, создавая для этой цели передовые технологии. Соискателям обещают «безопасную, доверительную и вдохновляющую рабочую среду, позволяющую раскрыть творческий потенциал и создать что-то необычное».
Infinity Ward основали в 2002 году, а с 2003 года она находится под крылом Activision. Её сотрудники приложили руку к Call of Duty 2, Call of Duty 4: Modern Warfare, Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Modern Warfare 3, Call of Duty: Ghosts, Call of Duty: Infinite Warfare, Call of Duty: Modern Warfare (2019), Call of Duty: Modern Warfare II (2022), новой Call of Duty 3 и некоторым другим играм серии.