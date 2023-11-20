Infinity Ward открыла новую студию

Infinity Ward, одна из студий-разработчиков игр серии Call of Duty, открыла новую «дочку» в Остине, штате Техас. В команду уже ищут новых специалистов на различные должности, связанные в том числе с пользовательским интерфейсом и дизайном.

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Infinity Ward Austin будет работать над новым и инновационным игровым опытом для Call of Duty, создавая для этой цели передовые технологии. Соискателям обещают «безопасную, доверительную и вдохновляющую рабочую среду, позволяющую раскрыть творческий потенциал и создать что-то необычное».