Microsoft и Xbox впервые в истории могут обогнать Sony и PlayStation по доходам

Согласно отчёту Newzoo, топ-3 крупнейших публичных компаний по доходам от игр за первое полугодие 2023-го составили Tencent, Sony и Apple . Первая заработала 15,4 млрд долларов, вторая — около 8,08 млрд долларов, третья — 6,9 млрд долларов соответственно.

Microsoft не вошла в тройку лидеров, расположившись только на четвёртом месте с доходом в 6,08 млрд долларов. При этом в будущем ситуация может измениться благодаря долгожданной покупке Activision Blizzard.

Последняя также присутствует в топе — на седьмом месте с доходом в 4,4 млрд долларов. Если бы слияние компаний произошло раньше, то объединённые с Activision Blizzard доходы поставили бы Microsoft выше Sony (или Xbox выше PlayStation) — впервые в истории. Отчёт за второе полугодие обещает быть очень интересным.