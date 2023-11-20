Nintendo выпустила ремейк Super Mario RPG, который стал эксклюзивом для Switch
Nintendo выпустила новый эксклюзив для консоли Switch — Super Mario RPG. Как сообщает газета «Известия», игра представляет собой ремейк хита 1996 года, который в свое время продался 1,4 млн копий.
В первую очередь в игре улучшили графику, в том числе переработав сюжетные сцены в виде динамичных видео. Сам геймплей по большеq части остался тем же, однако в игре появились новые фишки, которые изначально не были реализованы из-за технических ограничений тех лет. Например, разработчики дали игрокам новый способ победить врагов — совершить тройную атаку сразу всеми членами отряда. Для нее сперва потребуется заполнить особую шкалу, нажимая кнопки в нужное время и в правильной последовательности.
Напомним, что Nintendo приостановила свою деятельность в России. Несмотря на это, новинка появилась в стране вместе с остальным миром. Сейчас картридж с игрой можно приобрести или предзаказать как на маркетплейсах, так и в онлайн-магазинах.