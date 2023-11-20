Nintendo выпустила ремейк Super Mario RPG, который стал эксклюзивом для Switch

Nintendo выпустила новый эксклюзив для консоли Switch — Super Mario RPG. Как сообщает газета «Известия», игра представляет собой ремейк хита 1996 года, который в свое время продался 1,4 млн копий.

В первую очередь в игре улучшили графику, в том числе переработав сюжетные сцены в виде динамичных видео. Сам геймплей по большеq части остался тем же, однако в игре появились новые фишки, которые изначально не были реализованы из-за технических ограничений тех лет. Например, разработчики дали игрокам новый способ победить врагов — совершить тройную атаку сразу всеми членами отряда. Для нее сперва потребуется заполнить особую шкалу, нажимая кнопки в нужное время и в правильной последовательности.