Игровой мир GTA 6 будет значительно больше локаций GTA 5

Фанаты изучили утечки по GTA 6 и пришли к выводу, что масштаб мира новой игры Rockstar Games будет значительно превосходить оный в GTA 5. На результат изысканий энтузиастов обратило внимание издание Wccftech.

Карта GTA 6, составленная участниками сообщества GTA Mapping и опубликованная в X (Twitter), была создана с использованием координат, показанных в утекших в 2022 году видеороликах. Изыскания фанатов показали, что расстояние между Вайс-Сити и Порт-Геллхорном, крупнейшими городами в GTA 6, примерно равно длине всей карты GTA 5. Исходя из этого фанаты и СМИ предполагают, что в новой игре Rockstar Games геймерам будет доступен для изучения мир больше, чем он был в GTA 5.