Появились подробности об игре про Чудо-женщину

Игра про Чудо-женщину от студии Monolith задумана как полностью однопользовательское приключением без онлайн-элементов игр-сервисов. Об этом сообщает издание IGN, ссылаясь на сообщение издателя проекта Warner Bros.

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О том, что в игре могут появиться сервисные элементы, СМИ сообщили в середине ноября 2023 года. В своих суждениях журналисты опирались на то, что Monolith опубликовала вакансию, в которой разыскивается геймплейный инженер с опытом работы в создании игр-сервисов.

Вскоре после этого Warner Bros. дала официальный комментарий изданию IGN, в котором разоблачила суждения прессы. В компании заверили, что игра про Чудо-женщину является исключительно одиночным приключением с видом от третьего лица. В комментарии также отметили, что в новом проекте будет использоваться система Nemesis, которая ранее хорошо себя зарекомендовала в играх Monolith из серии Middle-earth.