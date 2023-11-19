Названа дата выхода ремастера The Last of Us Part II для PS5

Ремастер The Last of Us Part II для PS5 выйдет 9 января 2024 года
Американская студия Naughty Dog анонсировала ремастер популярной игры The Last of Us Part II для консолей Sony PlayStation 5. Также отмечается, что ремастер получит дополнительный контент. Выход ремастера запланирован на 9 января следующего года.
Пользователи консолей Sony PlayStation 4 также смогут получить обновление с переносом сохранений, для этого будет необходимо внести дополнительную плату. Самым большим нововведением, вероятно станет «роглайк — режим выживания» под названием No Return, «созданный, чтобы позволить игрокам проявить мужество в случайных схватках и по-новому испытать бои в The Last of Us Part II», пояснили в Naughty Dog.
Игра The Last of Us Part II была анонсирована в декабре 2016 года, выход игры состоялся в июне 2020 года для консолей Sony PlayStation 4. Разработчиком выступила студия Naughty Dog, а издателем Sony Interactive Entertainment. The Last of Us Part II представляет собой приключенческий боевик с элементами survival horror и стелс-экшена от третьего лица.