Названа дата выхода ремастера The Last of Us Part II для PS5

Американская студия Naughty Dog анонсировала ремастер популярной игры The Last of Us Part II для консолей Sony PlayStation 5. Также отмечается, что ремастер получит дополнительный контент. Выход ремастера запланирован на 9 января следующего года.

Пользователи консолей Sony PlayStation 4 также смогут получить обновление с переносом сохранений, для этого будет необходимо внести дополнительную плату. Самым большим нововведением, вероятно станет «роглайк — режим выживания» под названием No Return, «созданный, чтобы позволить игрокам проявить мужество в случайных схватках и по-новому испытать бои в The Last of Us Part II», пояснили в Naughty Dog.