Sony анонсировала ремастер The Last of Us 2 для PlayStation 5 — все детали

После большой утечки Sony официально анонсировала The Last of Us Part 2 Remastered — переиздание второй части The Last of Us . Проект поступит в продажу уже 19 января только на PS5 и будет улучшенной версией оригинальной игры для PS4. Владельцы базовой игры смогут обновиться до ремастера за $ 10 (около 800 рублей).

Так, в The Last of Us Part 2 Remastered авторы проведут масштабное улучшение графики, введут полную интеграцию геймпада DualSense и добавят ускоренные загрузки. Также в игре появятся несколько графических режимов: с разрешением 4К, с разрешением 1440p и 60 FPS и режим с динамическим разрешением и разблокированной частотой кадров.

Кроме того, геймеров ждёт роглайк-режим No Return, в котором игроки смогут сразиться с инфицированными в борьбе за выживание. В нём будут разные герои со своими способностями. Наконец, в переиздании появятся ранние локации, которые так и не вошли в финальный проект. Погулять по ним можно будет через отдельный пункт в меню. Геймеров также порадуют новыми мини-играми на гитаре и других инструментах, а пройти вторую часть культовой серии можно будет с комментариями разработчиков.