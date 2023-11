Sony анонсировала ремастер The Last of Us 2 для PlayStation 5 — все детали

После большой утечки Sony официально анонсировала The Last of Us Part 2 Remastered — переиздание второй части The Last of Us. Проект поступит в продажу уже 19 января только на PS5 и будет улучшенной версией оригинальной игры для PS4. Владельцы базовой игры смогут обновиться до ремастера за $ 10 (около 800 рублей).