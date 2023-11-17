Авторы Avatar: Frontiers of Pandora объяснили особенности боевой системы

Ушедшая на золото Avatar: Frontiers of Pandora получила свежий ролик с демонстрацией боевой системы. На протяжении шести минут можно увидеть игровой процесс, который журналисты в превью сравнили с Far Cry. Разработчики объясняют те или иные особенности.

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Главный герой сможет использовать как традиционный лук, так и футуристическое оружие: винтовки, гранатомёты и так далее. Человеческие технологии больше будут подходить для шумного стиля игры и перестрелок, в то время как снаряжение На’ви более точное и скрытное. Причём луков будет несколько видов: для быстрых атак, дальнобойных или универсальный вариант лука.

У противников, которые носят броню или даже находятся в защищённой технике, есть слабые точки — точно выпущенная стрела уничтожит врага. Не обойдётся и без особых стрел, например, взрывных. Также оружие На’ви рекомендуется для охоты, поскольку человеческое снаряжение привлекает внимание зверей и портит их тушу.

Было отмечено, что сражаться придётся в разных средах. Базы людей более структурированы и «легко читаются», а природная местность более хаотична и красива.