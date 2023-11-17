Объявлены самые продаваемые игры октября в Британии

Исследовательская компания GfK опубликовала новый отчёт. Из него стало известно, что «Человек-паук 2» от Insomniac Games стал второй самой продаваемой игрой октября в Великобритании. Физические копии тайтла разошлись тиражом в 1,6 млн копий, а цифровые — в 1,08 млн копий соответственно.