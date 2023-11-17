«Человек-паук 2» и EA Sports FC 24 стали самыми продаваемыми играми октября в Британии

Исследовательская компания GfK опубликовала новый отчёт. Из него стало известно, что «Человек-паук 2» от Insomniac Games стал второй самой продаваемой игрой октября в Великобритании. Физические копии тайтла разошлись тиражом в 1,6 млн копий, а цифровые — в 1,08 млн копий соответственно.

Объявлены самые продаваемые игры октября в Британии
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Первую строчку в рейтинге занял футбольный симулятор EA Sports FC 24. Тройку лидеров замкнула Assassin's Creed Mirage.

Топ-10 самых продаваемых игр в Великобритании за октябрь (цифровые версии)

  1. EA Sports FC 24
  2. Marvel's Spider-Man 2
  3. Assassin's Creed Mirage
  4. EA Sports UFC 5
  5. Lords of the Fallen
  6. Grand Theft Auto V
  7. Red Dead Redemption 2
  8. Riders Republic
  9. Tom Clancy's Rainbow Six Siege
  10. Hogwarts Legacy

Топ-10 самых продаваемых игр в Великобритании за октябрь (физические версии)

  1. EA Sports FC 24
  2. Marvel's Spider-Man 2
  3. Super Mario Bros. Wonder
  4. Assassin's Creed Mirage
  5. Mario Kart 8 Deluxe
  6. Hogwarts Legacy
  7. Star Wars Jedi Fallen Order
  8. Minecraft (версия для Switch)
  9. Sonic Superstars
  10. Red Dead Redemption

«Человек-паук 2» доступен только на PS5. Игра полностью переведена на русский язык.

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