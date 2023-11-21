Лучшие стелс-игры: подборка интересных игр про скрытность

Игры про скрытность всегда были достаточно нишевым жанром, но, в отличие от RTS, до сих пор сохраняют определенную популярность. Если вы в настроении красться по теням, не оставляя ни единого свидетеля, мы подготовили подборку отличных стелс-игр на любой вкус.

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Thief: The Dark Project

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Для тех, кто хотел бы приобщиться к истокам жанра, есть хорошие новости: оригинальная Thief состарилась как изысканное вино. История мастера-вора Гарретта и города, где технологии противоречат языческой магии, до сих пор прекрасно работает. К тому же, по части механик The Dark Project значительно опередила свое время: настолько вдумчивых, вариативных и сложных проектов, которые уважают интеллект игрока, сейчас практически не найти.

Hitman: World of Assassination

Перезапуск Hitman 2016 года подвергся жесткой критике за эпизодическую модель релиза — всем было понятно, что игре не хватает контента, и разработчики отчаянно пытаются это скрыть. Но сейчас, когда трилогия официально завершена, ничто не мешает назвать цикл World of Assassination пиком развития франшизы Hitman. Это превосходный симулятор наемного убийцы: стильный, неглупый и безмерно реиграбельный.

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Серия Metal Gear Solid

Имя Хидео Кодзимы уже давно стало интернет-мемом, но, если отвлечься от одиозной репутации геймдизайнера, серия Metal Gear Solid действительно заслуживает внимания. Причем не какая-то одна игра из цикла, а все, пусть и по разным причинам. Первая заложила основы жанра, вторая — рассказала головокружительную мета-историю, третья провела кучу экспериментов с механиками… Четвертая получилась противоречивой, но пятая — отличный сплав стелс-механик и открытого мира.

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Mark of the Ninja: Remastered

Klei Entertainment — пожалуй, самая многогранная студия в современной индустрии. Она попробовала себя в огромном количестве разных жанров, в том числе и про скрытность: ниндзя-платформер Mark of the Ninja до сих пор считается классикой. Игроку необходимо прятаться в тенях, точечно устранять источники света, отвлекать противников и проводить цепочки скрытных убийств. Mark of the Ninja ближе к головоломке, чем к боевику.

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Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist

Blacklist — последняя на сегодняшний день игра франшизы Splinter Cell. После Conviction, которая сделала резкий крен в сторону боевиков, оптимизм поклонников серии немного погас, но Blacklist грамотно отточила идеи предшественницы. Она почти ничем не пожертвовала ради более динамичного геймплея, а возможности Сэма Фишера как никогда широки. Отдельно стоит упомянуть, что Blacklist, помимо всего прочего, имеет полноценную сюжетную кампанию для кооперативного режима на двух игроков, и по качеству она не уступает одиночной.

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Dishonored

Наконец, Dishonored — без пяти минут шедевр и, наверное, самая высоко оцененная игра Arkane Studios. Поразительно интерактивный мир, огромный выбор инструментов, способов прохождения и трюков, оригинальный сеттинг, блестящий визуальный дизайн — она очень близко подобралась к невозможному идеалу. И если вам вдруг понравится основная игра, то не проходите мимо самостоятельных дополнений (и сиквела).