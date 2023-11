Лучшие стелс-игры: подборка интересных игр про скрытность

Thief: The Dark Project

Hitman: World of Assassination

Серия Metal Gear Solid

Mark of the Ninja: Remastered

Klei Entertainment — пожалуй, самая многогранная студия в современной индустрии. Она попробовала себя в огромном количестве разных жанров, в том числе и про скрытность: ниндзя-платформер Mark of the Ninja до сих пор считается классикой. Игроку необходимо прятаться в тенях, точечно устранять источники света, отвлекать противников и проводить цепочки скрытных убийств. Mark of the Ninja ближе к головоломке, чем к боевику.