Лучшие экономические стратегии – подборка игр

Экономические стратегии — весьма нишевый жанр, но сейчас он как никогда на подъеме. Если вы чувствуете, что у вас руки чешутся построить индустриальную империю и провести часы за прокладкой путей снабжения, мы составили список лучших экономических стратегий.

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Offworld Trading Company

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Offworld Trading Company — динамическая стратегия о бурном развитии капитализма на Марсе. Причем, что важно, стратегия в реальном времени, где игроку необходимо не только развивать собственную инфраструктуру, но и постоянно держать руку на пульсе рынка. Какие ресурсы продавать, какие производить и добывать, чьи акции стоит купить — словом, нюансов много даже в одиночной игре, не говоря уже о сетевых матчах.

Steam

Space Warlord Organ Trading Simulator

Да, со стороны название игры выглядит, мягко говоря, эксцентрично, но на деле Space Warlord Organ Trading Simulator — неожиданно реалистичный, сложный симулятор биржи. Просто вместо акций вы будете разменивать человеческие органы: печень, почки, селезенки, легкие, мозги… Чем качественнее орган, тем выше его цена — и вы далеко не единственный игрок на бирже. Клиенты не будут ждать вечно.

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Two Point Hospital

Пожалуй, один из самых удачных релизов Sega последних лет. Two Point Hospital сочетает достаточно глубокий менеджмент и предельно понятные механики, благодаря которым в игру могут втянуться даже новички. Чтобы вылечить всех нуждающихся и параллельно зарабатывать деньги, игроку предстоит тщательно планировать строительство, набирать персонал, снабжать врачей необходимыми инструментами, повышать их квалификацию… Словом, забот в Two Point Hospital всегда много — но не настолько много, что от них начинает болеть голова.

Steam

Anno 1800

Anno 1800 — мечта любого, кто хотел бы построить свою империю в разгар индустриальной эпохи. Для процветающей экономики важно наладить производственные цепочки по всему миру, вовремя изучать новые технологии и, конечно же, следить за политической обстановкой — иначе одна забастовка рабочих может серьезно повредить бизнесу. Серия Anno давно пользуется хорошей репутацией среди поклонников экономических стратегий, однако Anno 1800 многими считается лучшей частью франшизы.

Steam

Victoria 3

Как насчет экономической головоломки в масштабе гранд-стратегии? Victoria 3 была одним из самых ожидаемых проектов Paradox Interactive, и на релизе поклонники серии раскритиковали игру за некоторые спорные решения. Несмотря на это, если вы ищете грамотную экономическую стратегию с большим размахом, то более подходящей игры не найти. Victoria 3 призывает мыслить глобально, но при этом не забывать о мелочах: от состава рабочей силы в рамках отдельно взятой страны до состояния конкретных рынков.

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Sim Companies

Наконец, Sim Companies — культовая браузерная игра и, наверное, одна из самых хардкорных представительниц жанра. Она помещает всех игроков в единую экономическую систему, где цены, спрос и предложение зависят только от них. Каждый пользователь получает небольшой стартовый капитал и несколько ассетов, после чего сам решает, какое место на рынке он хочет занять. Отладка цепей снабжения, поиск бизнес-партнеров и финансирования, продажи в магазинах, ценовая политика — Sim Companies реалистично симулирует реальную экономику.