В европейском eShop стартовала распродажа по случаю «Черной пятницы»

В европейском eShop на Nintendo Switch до 4 декабря проходит распродажа в честь «чёрной пятницы». Акция доступна не во всех регионах, а в США вместо неё начнётся распродажа Cyber Deals уже 20 ноября. В большинстве своём скидки получили игры от сторонних издателей.