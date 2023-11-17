В европейском eShop стартовала распродажа по случаю «Черной пятницы»

EA Sports FC 24 и Dead Cells стали продавать по скидке на Nintendo Switch
В европейском eShop на Nintendo Switch до 4 декабря проходит распродажа в честь «чёрной пятницы». Акция доступна не во всех регионах, а в США вместо неё начнётся распродажа Cyber Deals уже 20 ноября. В большинстве своём скидки получили игры от сторонних издателей.
Среди них можно отметить следующие щедрые предложения:
- EA Sports FC 24 — 50%;
- Persona Collection — 35%;
- Dead Cells — 40%;
- Mortal Kombat 1 — 30%;
- No Man’s Sky — 50%;
- Sonic Frontiers — 60%;
- Crash Bandicoot 4: It’s About Time — 50%;
- Little Nightmares и Little Nightmares II — 70%.
Игры самой Nintendo, например, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom или Super Mario Bros. Wonder не получили скидки. Однако компания предупредила, что увидеть новые скидки можно будет уже на следующей неделе.