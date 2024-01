Самые важные события за 30 лет ПК-гейминга: часть вторая

Релиз Half-Life 2 — ноябрь 2004

Релиз World of Warcraft — ноябрь 2004

World of Warcraft — странный феномен в мире видеоигр. Проект, который одновременно и начал, и закончил тренд на ММО, популярный в нулевые. Каждый издатель хотел отхватить кусок от пирога World of Warcraft, но почти никто из них даже близко не подобрался к успеху детище Blizzard. World of Warcraft открыла двери в мир ММО, но после этого встала в дверном проеме и не пускала никого дальше порога.