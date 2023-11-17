Sony: PlayStation Portal сделали не для зарабатывания денег

PlayStation Portal – это новый аксессуар для PS5, устройство, позволяющее использовать консоль удалённо. Данный продукт вызвал не однозначную реакцию геймеров. Одни считают PlayStation Portal очень нужным устройством, другие простой тратой денег, а компания выпустила аксессуар с целью заработать денег.

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В беседе с AV Watch вице-президент Platform Experience Хидеаки Нишино (Hideaki Nishino) рассказал, что PlayStation Portal не предназначен для зарабатывания денег, а создан для повышения вовлеченности:

«Вместо того, чтобы стремиться к прибыли, мы хотим увеличить объем времени, проведенного за игрой на PS5. Если пользователь сможет играть в игры где угодно, я думаю, некоторые люди наверняка будут проводить больше времени за видеоиграми».

Таким образом, PlayStation Portal – это способ дольше удерживать игроков на PlayStation 5: чем больше времени они проводят с PS5 посредством удалённой игры, тем меньше времени они тратят на другие портативные платформы, такие как смартфоны, Steam Deck или Nintendo Switch. Следовательно, что при покупке нового тайтла игроки отдадут приоритет именно версии для PS5.