Лучшие экономические стратегии – подборка игр

Игры жанра стратегия заслуженно имеют популярность у игроков, поскольку предлагают вжиться в роль полководца, экономиста или лидера нации. Отдельный вид таких игр – экономические стратегии, которые позволяют прочувствовать сложности ведения экономики, пронизывающей все сферы нашей жизни. Любому геймеру стоит хоть раз ознакомиться с этим жанром, поскольку он дает уникальный игровой опыт. А чтобы вы знали с чего начать — предлагаем вам наш список лучших экономических стратегий.

© Frostpunk

OpenTTD

Видео дня

Начать список лучших экономических стратегий следует с проверенной временем классики — OpenTDD. По своей сути игра является ремейком не менее легендарной Transport Tycoon Deluxe и вышла в 2004 году. Суть заключается в создании и расширении транспортного предприятия. Все как в настоящей экономике — развитие происходит благодаря извлечению прибыли. Зарабатывать вам придется на перевозке грузов и пассажиров на самых разных видах транспорта.

Open TTD

Игра начинается в начале XX века с паровозами и «Юнкерсами», продолжается с тепловозами и «Боингами», а заканчивается в конце следующего века с монорельсами, маглевами и «Конкордами». Инфраструктура включает в себя самые различные объекты — от мостов и тоннелей до аэропортов и акведуков.

Сам проект имеет открытый код, что позволяет модифицировать его по своему усмотрению. Open TTD уже портировали на все платформы и перевели на 40 языков.

Tropico 6

Серия экономических стратегий Tropico от компании Take-Two Interactive предлагает выступить в роли главы небольшого государства. Действие игры происходит в небольшом островном государстве Тропико в Карибском бассейне. В зависимости от условий игры игроку необходимо не только удержаться на своем посту, но и привести страну к процветанию, сделав жителей счастливыми.

Tropico 6

Вариантов добиться этой цели много. Можно развивать сельское хозяйство, промышленность, туризм и сферу развлечений. Кроме того, потребуется погрузиться и в политику времен Холодной войны — работать придется не только с местными политическими партиями, но и с США и СССР.

Последняя игра серии, Tropico 6, вышла в 2019 году. Там Эль Президенте оказался правителем целого архипелага островов, каждый из которых можно обустроить по своему усмотрению. Какой именно будет держава — экономической или военной — решать только вам.

Transport Fever

К одним из лучших экономических игр относится и Transport Fever. Как и OpenTTD, она предлагает игроку строить города и налаживать логистическую инфраструктуру, поскольку экономика будет зависеть в основном от торговли. В игре представлен самый разнообразный транспорт, история создания которого исчисляется более чем полутора веками.

Стройте автомобильные и железные дороги, продумывайте сети воздушного, водного и подземного транспорта и налаживайте торговые связи. Расширить возможности можно с помощью огромного количества модов, которые почти не ограничивают фантазию игрока.

Banished

В этой экономической стратегии в реальном времени игрок выступает в роли главы удаленного поселения во времена Средневековья. В вашем управлении окажутся несколько семей, каждому члену которой нужна еда, одежда, инструменты, дрова, уголь и возможность пропустить стаканчик пива. Взамен они готовы выполнять необходимую для поселения работу — от рубки дров и полевых работ до копания угля, обучения детей и врачевания.

Banished

Простой Banished не назвать. Все как в жизни — ваши люди могут замерзнуть, умереть от голода, заболеть, стать жертвой пожара или внезапного урагана. Они рождаются, женятся, переезжают в свободные дома и заводят своих детей, стареют и умирают. Порой в поселение будет заплывать торговец, которому можно продать урожай и продукцию за новые виды животных, растений или различные предметы, необходимые для выживания.

Cities: Skylines

Широко известный градостроительный симулятор, который предлагает игроку взять на себя роль градоначальника. Задача — развить собственный город. Для этого следует правильно планировать зоны застройки, прокладывать дороги, управлять налогообложением и организовывать работу городских служб. Нужно учитывать бюджет, население, уровень здоровья, занятости, загрязнения воды, воздуха и почвы и множество других факторов, которые влияют на состояние современных городов.

Cities: Skylines

С момента выхода в 2015 году вышло множество дополнений, которые ввели в игру смену погоды, стихийные бедствия, различные виды общественного транспорта, парки, образовательные учреждения, аэропорты и многое и многое другое. Кроме того, сообщество игры живо до сих пор, а умельцы сделали огромное количество модификаций.

Nebuchadnezzar

Сравнительно свежая Nebuchadnezzar представляет собой чисто экономическую стратегию в реальном времени. Игрок выступает в роли главы поселения где-то в Месопотамии — ему потребуется развить ее до передового города своего времени.

Nebuchadnezzar

Стройте дома и здания, развивайте храм, обеспечивайте население работой и налаживайте торговлю. Для настоящего царя Нововавилонского государства все методы будут хороши.

Sid Meier's Civilization V

Игры серии «Цивилизация» знаменитого Сида Мэйера стали признанной классикой глобальных пошаговых стратегий. С момента выпуска Civilization в 1991 году вышло еще пять номерных частей и ряд дополнительных игр, а также множество дополнений. Игрок выступает в роли лидера одного из множества человеческих цивилизаций, которые существовали или существуют сегодня.

Sid Meier's Civilization V

Прекрасным вариантом для ознакомления станет Sid Meier’s Civilization V 2010 года выпуска, к которой вышло два крупных дополнения и множество небольших. Четыре вида победы: захват всех других цивилизаций, дипломатическое лидерство, технологическое превосходство или тотальная культурная экспансия. Однако в основе всего этого лежит экономика и управление ресурсами, хоть сама экономическая составляющая представлена не так глубоко, как в остальных играх из этой статьи. При этом не стоит забывать и про прекрасный мультиплеер, где каждый игрок берет под свое управление мировую державу и развивает ее сквозь эпохи.

The Guild 2

Говоря об экономических стратегиях на ПК, нельзя не упомянуть The Guild 2, которая вышла в 2006 году и стала одной из эталонных в своей жанре. В игре сочетаются элементы классического финансового менеджера и RPG, а события развиваются в эпоху Средневековья. Пользователю придется участвовать в политических кампаниях, продвигаться по карьерной лестнице, строить бизнес и крепкую династию.

Guild 2

На выбор есть несколько режимов, в том числе можно сыграть кампанию с различными миссиями. Однако никто не мешает попробовать себя в свободном режиме и построить свою гильдию.

Frostpunk

Мир погибает от глобальной экологической катастрофы — огромная снежная буря и волна резкого похолодания движется по Земле. Вы должны возглавить группу выживших людей и направиться на пока еще не окончательно замерзший север, чтобы пережить апокалипсис. В центре вашего поселка будет генератор, который станет единственным способом спастись от экстремального мороза.

Frostpunk

«Рассказ» в стилистике альтернативой истории и стимпанка потребует от игрока организовать добычу угля, разработку технологий, поиск пропитания и постройку инфраструктуры. С каждым днем на улице будет все холоднее, а надежда людей на спасение будет таять. Построить религиозный культ или ввести тоталитарную автократию с целью выживания, отправлять людей на верную смерть в рушащуюся шахту или понадеяться на оставшиеся ресурсы — выбирать только вам. Однако даже в жаркий день финал игры заставит ощутить леденящий холод и настоящее напряжение.

Rise of Industry

Игра 2019 выпуска представляет классическую экономическую стратегию с невероятно огромным выбором победных стратегий. Огромная карта с множеством городов, в одном из которых игрок начинает небольшим предпринимателем. Можно выбрать любую сферу — от добычи сырья до производства товаров, автомобилей или пищевых продуктов.

Rise of Industry