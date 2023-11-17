Фанаты обнаружили секретную композицию на виниле с музыкой из Dragon Age

Фанаты Dragon Age, которые получили виниловые пластинки с музыкой из трёх частей игры, обнаружили на них секретный трек, содержащий намёк к Dragon Age: Dreadwolf.

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Новинка состоит из композиций основных частей франшизы, но мрачная работа под названием D’read Koda представляет собой нечто иное. Трек стартует сразу после музыки из дополнения Dragon Age: Inquisition - Trespasser, связанного с Соласом — тем самым «Ужасным волком», который должен сыграть большую роль в новой части серии.

Оказалось, что за создание композиции отвечали Ханс Циммер и Лорн Бэлф. Судя по всему, первый действительно выступает композитором новинки — ранее об этом упоминал автор музыки Dragon Age: Inquisition Тревор Моррис, который быстро удалил своё заявление. Бэлф ранее тоже не занимался серией, хотя с играми в прошлом был связан — к примеру, он отвечал за саундтрек для Assassin’s Creed III.