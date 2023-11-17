Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, ноябрь 2023

Череда громких игровых релизов прошла, но это не значит, что индустрия совсем замерла в ожидании новогодних праздников. Мы собрали нашу традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

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Видео дня

До 23 ноября в Epic Games Store можно забрать Earthlock: приключенческую RPG, вдохновленную Dragon Quest, Final Fantasy и другой классикой конца девяностых. За простым заданим по спасению заложника на планете, которая перестала вращаться тысячелетия назад, скрывается заговор — и только игрок в силах предотвратить катастрофу. Предупреждаем: Earthlock официально недоступна в России.

EGS

Помимо этого, на раздачу в Epic Games Store вышла Surviving the Aftermath: градостроительная стратегия, где игроку предстоит создать процветающее поселение в условиях пост-апокалипсиса. Для этого нужно обеспечить колонистов водой, едой и всеми необходимыми ресурсами, а также регулярно принимать тяжелые решения — как ни крути, на всех желающих припасов не хватит. Surviving the Aftermath также бесплатна до 23 ноября.

EGS

На бесплатные выходные в Steam вышла Victoria 3: гранд-стратегия Paradox Interactive, посвященная экономике эпохи индустриальной революции. В отличие от прочих проектов студии, Victoria делает акцент на экономическом менеджменте — от рынков сбыта то технологий, инфраструктуры, ценовой политики и регулирования рабочей силы. На релизе игра подверглась критике из-за ряда спорных решений со стороны разработчиков, но, как и любая стратегия Paradox, она регулярно получает патчи и новый контент.

Steam

Vegas Infinite — виртуальный покерный зал, где можно перекинуться с друзьями (или незнакомцами) в блэк-джек и техасский холдем. Обладатели шлемов виртуальной реальности могут играть от первого лица в режиме VR, но это не обязательно: воспользоваться Vegas Infinite можно и без виртуальной реальности.

Steam

Наконец, Gatekeeper: Infinity — динамичный roguelite-шутер, где игроку предстоит сражаться против полчищ машин в поисках таинственного артефакта. Игра явно почерпнула немало вдохновения в shoot-em-up: врагов на экране всегда много, а спецэффектов, снарядов и взрывов — еще больше. Предупреждаем, что Infinity — бесплатный пролог полноценной игры, которая выйдет позже.