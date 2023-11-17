Гендиректор Embracer не захотел говорить о ремейке Star Wars: KOTOR

Генерального директора Embracer Group Ларса Вингефора попросили прокомментировать состояние Star Wars: Knights of the Old Republic (ремейк), но он отказался. По его словам, всё, что он говорит по этому поводу, становится новостным заголовком, так что это его единственный комментарий об игре. Не совсем то, что хотели услышать поклонники серии.

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Впервые ремейк Star Wars KOTOR представили на презентации PlayStation Showcase 2021. С тех пор фанатов ждали в основном только новости о проблемах в разработке игры, но сама Embracer этой весной подтвердила, что работа над ремейком продолжается. Правда, каких-то обнадёживающих комментариев больше не поступало. Известный инсайдер Джефф Грабб признался, что не верит в выход игры, а Sony успела удалить упоминания и трейлер ремейка Star Wars KOTOR для PC и PS5.