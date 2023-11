Гендиректор Embracer не захотел говорить о ремейке Star Wars: KOTOR

Генерального директора Embracer Group Ларса Вингефора попросили прокомментировать состояние Star Wars: Knights of the Old Republic (ремейк), но он отказался. По его словам, всё, что он говорит по этому поводу, становится новостным заголовком, так что это его единственный комментарий об игре. Не совсем то, что хотели услышать поклонники серии.