Появились подробности грядущего сиквела Cyberpunk 2077

Сиквел Cyberpunk 2077 будет не от первого лица? Известны первые подробности
Сценарист CD Projekt RED Магда Зых рассказала некоторые подробности грядущего сиквела Cyberpunk 2077.
Например, женщина упомянула, что мир будущего намного просторней, чем полюбившийся игрокам город Найт-Сити и даже Америка в целом. Любой материк, страна или населенный пунк, где развивается сверхкапитализм, разбивающий общество, может стать отличным местом действия для раскрытия новой истории.
Продолжение Cyberpunk 2077 разрабатывается на движке Unreal Engine 5. Больше всего фанатов волнует, от какого лица будет грядущая игра. И на этот вопрос разработчики не дали внятного ответа.
Ранее дизайнер квестов CD Projekt RED рассказал о главных проблемах создания сиквела Cyberpunk 2077.