Появились подробности грядущего сиквела Cyberpunk 2077

Например, женщина упомянула, что мир будущего намного просторней, чем полюбившийся игрокам город Найт-Сити и даже Америка в целом. Любой материк, страна или населенный пунк, где развивается сверхкапитализм, разбивающий общество, может стать отличным местом действия для раскрытия новой истории.