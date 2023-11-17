Омни-Мэн стал доступен к покупке всем игрокам Mortal Kombat 1

Омни-Мэн из мультсериала «Непобедимый» стал доступен для покупки всем игрокам в Mortal Kombat 1. До этого персонаж распространялся только в составе Kombat Pack.

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К полноценному релизу Омни-Мэна портал GameSpot поговорил с менеджером по дизайну в NetherRealm Studio Ником Никастро, обсудив процесс адаптации героя для файтинга и его боевой стиль. Омни-Мэн — это персонаж с яркой и запоминающейся личностью, поэтому он идеально вписался во вселенную MK. Его специальные приёмы, по словам разработчика, взяты прямиком из ключевых сцен «Непобедимого». Больше геймплея за персонажа можно увидеть в ролике ниже.

Согласно находкам датамайнера thethiny, у Омни-Мэна также есть секретное бруталити под названием Mustache и бонусный режим с превращением в Терминатора. Первое удалось активировать, а вот последний пока нельзя активировать.