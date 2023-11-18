Half-Life серьёзно улучшили и бесплатно раздают в Steam в честь 25-летия
19 ноября культовой Half-Life исполнится 25 лет. В честь данного события разработчики игры из Valve выпустили для тайтла огромный апдейт и бесплатно раздают его в Steam. Акция завершится 20 ноября в 21:00 по Москве.
Юбилейное обновление добавляет в Half-Life поддержку со Steam Deck, широкоформатных мониторов, геймпадов и ещё множество других интересных вещей.
Коротко о главном
- Добавлена поддержка сетевых функций Steam — присоединяться к мультиплееру и приглашать в него друзей стало проще
- Добавлена мини-кампания Half-Life: Uplink (самостоятельная демо, которую авторы основной игры создали после её отправки на золото)
- Обновлено главное меню
- Улучшена физика бросания гранат
- Улучшен движок для создателей модов
- Внесены ряд правок и улучшений в геймплей
- Добавлены новые спреи, карты и модельки для мультиплеерного режима
С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.
Также вплоть до 21 ноября на все игры франшизы и дополнения к ним действует скидка. Разработчики даже вдвое снизили стоимость Half-Life: Alyx. Страница распродажи доступна здесь.
Видео доступно на YouTube-канале Valve. Права на видео принадлежат Valve.
Ко всему прочему, Valve выпустила часовой документальный фильм, в котором рассказывается история создания первой Half-Life. В ролике приняли участие ряд разработчиков оригинальной игры.