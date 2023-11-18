Half-Life серьёзно улучшили и бесплатно раздают в Steam в честь 25-летия

19 ноября культовой Half-Life исполнится 25 лет. В честь данного события разработчики игры из Valve выпустили для тайтла огромный апдейт и бесплатно раздают его в Steam. Акция завершится 20 ноября в 21:00 по Москве.

© Чемпионат.com

Юбилейное обновление добавляет в Half-Life поддержку со Steam Deck, широкоформатных мониторов, геймпадов и ещё множество других интересных вещей.

Коротко о главном

Добавлена поддержка сетевых функций Steam — присоединяться к мультиплееру и приглашать в него друзей стало проще

Добавлена мини-кампания Half-Life: Uplink (самостоятельная демо, которую авторы основной игры создали после её отправки на золото)

Обновлено главное меню

Улучшена физика бросания гранат

Улучшен движок для создателей модов

Внесены ряд правок и улучшений в геймплей

Добавлены новые спреи, карты и модельки для мультиплеерного режима

С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.

Также вплоть до 21 ноября на все игры франшизы и дополнения к ним действует скидка. Разработчики даже вдвое снизили стоимость Half-Life: Alyx. Страница распродажи доступна здесь.

Видео доступно на YouTube-канале Valve. Права на видео принадлежат Valve.