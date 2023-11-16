Суд оштрафовал издателя игры PUBG за отказ локализовать данные россиян

Таганский районный суд Москвы оштрафовал сингапурскую компанию Proxima Beta Pte. Limited, издавшую широко известную игру PUBG Mobile, за отказ локализовать персональные данные россиян. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в четверг, 16 ноября.

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Отмечается, что компанию оштрафовали на один миллион рублей.

В суде представитель Proxima Beta признал вину и отметил, что компания соблюдает требования закона, однако на момент составления протокола не смогла оплатить локализацию. С 1 ноября этим занимается российская организация, добавил сотрудник компании.

16 октября Таганский районный суд оштрафовал на шесть миллионов рублей компанию MyHeritage Ltd, владеющую одноименной соцсетью, за повторный отказ локализовать данные россиян.

В тот же день суд оштрафовал компанию Molchanovs Pte Ltd за отказ локализовать данные россиян. Сумма взыскания составила 500 тысяч рублей

9 ноября за повторное нарушение законодательства о персональных данных была наказана логистическая компания UPS. Ее оштрафовали на три миллиона рублей.