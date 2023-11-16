В Sega рассказали о «суперигре»

Операционный директор Sega Сюдзи Уцум в свежем интервью рассказал больше деталей о «суперигре» компании. Напомним, что впервые о ней стало известно в 2021 году. Релиз же планируется к концу финансового года, который закончится в марте 2026 года.

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Уцум заявил, что уже из названия ясно — новинка будет «на голову выше» обычных игр. Название было выбрано и в связи с тем, что назвать будущий проект «метавселенной» не получится. Вокруг «суперигры» объединится большое сообщество, которое будет создавать контент и изучать новые способы получать удовольствие от гейминга. Непосредственное участие в «суперигре» примут стримеры. Таким образом как сам ведущий, так и зрители, будут частью «игровой экосистемы».

Неизвестно, будет ли «суперигра» находиться во вселенной какой-либо из франшиз Sega. Учитывая слова Сюдзи, можно предположить, что по способу взаимодействия с игроком проект будет похож на Roblox или Fortnite.